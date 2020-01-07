Сирия, 7 января. ВВС США задействовали беспилотники в зонах дислокации проиранских формирований в Дейр-эз-Зоре. Джихадисты провоцируют столкновения с САА на северо-западе Хамы. Новые стычки между курдскими боевиками и протурецкими силами произошли в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили налет исламистов на северо-западе провинции Хама.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответному обстрелу САА в зоне «Большого Идлиба».

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по укрепрайонам курдских боевиков в северной части Ракки.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на конвой САА в районе Абу-Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: задействовали беспилотники в зонах дислокации проиранских формирований на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что беспилотники американских ВВС были замечены к юго-востоку от города Меядин в местах дислокации военных объектов иранских военизированных формирований. В частности, по данным Twitter-канала (ShehabAgency), вылеты осуществлялись в районе города Ас-Салихия. Поступают сведения о том, что дроны США нанесли удары по расположениям союзников армии Башара Асада. Более подробная информация в настоящий момент выясняется. Напомним, конфликт между силами из Ирана и Вашингтоном обострился после того, как в результате атаки США был убит глава спецназа «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Между тем подконтрольные «Исламскому государству» медиапорталы заявили о нападении на конвой Сирийской арабской армии (САА) в пустынном районе между населенными пунктами Дувейр и Аль-Кашма неподалеку от Абу-Кемаля. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Идлиб

Правительственные подразделения продолжают атаковать укрепрайоны исламистов вооруженной оппозиции в рамках полномасштабного наступления в зоне «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в Twitter военный источник (thiqanewsagency), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по оборонительным сооружениям боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» на окраинах населенного пункта Маасран. В то же время информационный портал Baladi-News сообщает о перестрелках в районе Маарет ан-Нумана и Аль-Хамидия. Сведения о потерях сторон пока формируются.

Провинция Ракка

В северной части провинции вновь отмечаются взаимные обстрелы на линии разграничения сил протурецких формирований и курдских бандгрупп. Twitter-канал (NotWoofers) сообщает о том, что союзники Турции нанесли удары по опорным пунктам Отрядов народной самообороны (YPG) на подступах к поселению Арида западнее Айн-Иссы. Кроме того, артиллерия вооруженных сил Турции нанесла удары по укрепрайонам курдских радикалов в окрестностях населенных пунктов Кизали и Шорба Ниск к юго-западу от Тель-Абьяда. Напомним, накануне на данном направлении также фиксировались вооруженные стычки, которые были спровоцированы курдскими боевиками. Таким образом, несмотря на то, что вывод радикальных курдских группировок в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября был осуществлен досрочно еще в ноябре, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней YPG до сих пор время от времени предпринимают вылазки в зоне безопасности у сирийско-турецкой границы.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции инициировали столкновения с правительственными войсками на северо-западе соседней с Идлибом Хамы. Как заявляет военный источник в сети Twitter (alwataniaTahrer), джихадисты организовали нападение на группу сирийских солдат на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Аль-Хамра и Аль-Хувейз. Оппозиционные медиапорталы утверждают, что налет обернулся гибелью нескольких военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке.

1 Организация запрещена на территории РФ.