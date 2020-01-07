Высший Совбез Ирана подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Тегеран, 7 января. Высший совет национальной безопасности Ирана представил 13 сценариев ответа на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщил во вторник секретарь Совбеза Али Шамхани.

«На данном этапе в Совбезе было представлено 13 вариантов мести за убийство Сулеймани», — передает слова Шамхани информационное агентство Fars.

Напомним, в ночь на 3 января Соединенные Штаты провели в районе международной воздушной гавани Багдада операцию против Сулеймани и заместителя руководителя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить американцам за убийство Сулеймани. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Накануне дочь иранского генерала Зейнаб Сулеймани во время церемонии прощания заявила, что Трампу не стоит думать, что на смерть ее отца не последует ответа. Она назвала американского лидера «безумным» и предрекла Вашингтону «темные дни».