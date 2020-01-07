Петров раскрыл подробности съемок «Вторжения»

Москва, 7 января. Известный российский актер Александр Петров назвал новый фильм режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» настоящим аттракционом, в котором есть и экшн, и фантастика, а также раскрыл некоторые подробности съемок.

В продолжении кинокартины «Притяжение» Петров сыграл одну из ведущих ролей. По его словам, съемки блокбастера получились по-настоящему впечатляющими.

В частности, создатели фантастического фильма использовали бассейн с теплой водой, в котором помещались три этажа дома.

«Неплохо, да? Создавались волны сверху, получалось классно. И там при этом находились живые люди. Ты заныривываешь, а там балкон, и все снимают подводные камеры», — цитируют актера «Известия».

Петров убежден, что фильм не оставит зрителей равнодушными. По его мнению, во «Вторжении» Бондарчук «раскрывается как никогда».

Напомним, широкий прокат картины начался в России 1 января, а первый тизер-трейлер зрители увидели еще 23 мая прошлого года. Действие фильма разворачивается спустя три года после событий «Притяжения». Главная героиня, роль которой досталась бывшей возлюбленной Петрова Ирине Старшенбаум, становится объектом исследований. Дело в том, что у девушки проявились необычные способности, которые несут угрозу для внеземных цивилизаций.

Как объяснял сам Бондарчук, если «Притяжение» — маленький фильм о любви, то «Вторжение» — блокбастер человеческих чувств. По словам режиссера, в новой работе он попытался «собрать приметы сегодняшнего времени» и предложить зрителю осмыслить их вместе с автором.