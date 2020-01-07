В Sony назвали ключевые отличия новой PlayStation 5

Лас-Вегас, 7 января. Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал ключевые отличия новой игровой приставки PlayStation 5 во время выставки Consumer Electronics Show (CES 2020) в американском штате Невада. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Руководитель компании подтвердил, что консоль получит поддержку графики в разрешении 8K, 3D Audio, сверхскоростной твердотельный накопитель, а также аппаратную трассировку лучей. Кроме того, в новой приставке будет изменена система обратной связи контроллеров.

Напомним, продажа консоли PlayStation 5 стартует весной 2020 года. Ожидается, что стоимость приставки составит около 500 долларов.

Ранее специалисты интернет-портала Eurogamer оценили технические характеристики и производительность новой PlayStation 5.