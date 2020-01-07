Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией

Тегеран, 7 января. Иранский парламент проголосовал за признание Пентагона террористической организацией. Об этом сообщает во вторник информационное агентство Fars.

По данным издания, в число террористов включаются «все члены военного ведомства США и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к убийству командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани».

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 3 января Минобороны Штатов сообщило об операции, во время которой в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автомобильной колонне, в которой находился военачальник, был нанесен по личному распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно версии Вашингтона, операция носила оборонительный характер, потому что преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Во вторник, 7 января, в иранском Кермане началась церемония прощания с Сулеймани.