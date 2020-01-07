Смартфон от Nubia назван лучшим по производительности в 2019 году 

Москва, 7 января. Разработчики бенчмарка Master Lu назвали смартфон Nubia Red Devil 3S, известный также как Red Magic 3S, лучшим по производительности в 2019 году.

По словам специалистов, игровой смартфон, который стал обновленной версией Nubia Red Magic 3, выпущенного ранее, вошел в рейтинг бенчмарка с результатом в более чем 488 тысяч баллов.

Следует за ним Black Shark 2 с результатом свыше 461 тысячи баллов, а замыкает тройку лидеров Realme X2 Pro (438 тысяч баллов).

В топ-10 по версии Master Lu вошли также Oppo Reno Ace, Samsung Galaxy Fold, iQOO Pro 5G, OnePlus 7T Pro, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Huawei Mate Pro 5G.

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Специалисты обратили внимание, что указанные в списке гаджеты построены на трех платформах: Snapdragon 855, Snapdragon 855 Plus и Kirin 990 5G.

Ранее эксперты лаборатории DxOMark представили список лучших смартфонов для селфи в 2019 году. В ходе составления перечня они проанализировали фронтальные камеры как бюджетных гаджетов, так и флагманов. Лидером рейтинга был объявлен Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Технические специалисты назвали его «идеальным», подчеркнув, что пользователи смартфона могут делать качественные селфи практически в любых условиях освещения.