Депутат Антон Морозов призвал руководство Польши перестать коверкать историю

Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю «по-своему», заявила вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньская. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал Федеральному агентству новостей данную инициативу польского руководства.

«Во-первых, это вмешательство в дела суверенного государства. Никто нам извне не может диктовать, каким образом нам интерпретировать историю. Во-вторых, как раз Польша была замечена в большей степени в том, что фальсифицирует историю, сносит памятники воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков и так далее. У нас больше к ним претензий в этом плане. При этом мы понимаем, что в Польше сейчас сложился такой антироссийский настрой, но это временно», — пояснил депутат.

Уже на следующем заседании польского парламента будет представлен законопроект о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу». Над документом в настоящее время работает комитет Сейма по внешней политике, по планам, работа будет завершена в среду.

Морозов считает, что в России тоже могут принять такой закон, другой вопрос — надо ли это делать?

«Мне кажется, это такой бессмысленный жест со стороны Польши и ведет только к наращиванию конфронтации, а не к сближению наших позиций», — прокомментировал эксперт.

Стоит напомнить, что в Польше сильное недовольство было вызвано недавними высказываниями Владимира Путина по поводу посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского. Президент РФ назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», так как польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.

«Со временем в Польше придут к власти адекватные люди, которые перестанут коверкать историю. А мы будем развивать двусторонние отношения, смотреть в будущее. Я уверен, что в интересах наших народов именно добрососедские отношения, а не педалирование в конституционных аспектах», — заключил Морозов.

Позицию Владимира Путина поддержали очень многие политики и историки. Отдельную благодарность президент получил от Еврейской общины России.