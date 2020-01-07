Малькевич призвал закрыть Facebook и Twitter за отказ соблюдать законы РФ

Закон о защите российского сегмента Интернета необходимо расширять и активнее применять к ресурсам, которые являются проводниками иностранного влияния. В частности, пора принимать самые жесткие меры, вплоть до блокировки, к американским интернет-гигантам, отказывающимся соблюдать законы РФ, таким, как Facebook, Twitter, YouTube и Google. Эти ресурсы используют методы незаконных блокировок, в том числе аккаунтов общественно значимых лиц и официальных ресурсов РФ, открыто вмешиваются в российские выборы, нарушают налоговое законодательство, дают площадки деструктивным элементам и т. д.

Подобная практика должна быть пресечена, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, который сам неоднократно становился жертвой репрессий со стороны западных интернет-гигантов. В частности, недавно Малькевичу незаконно заблокировали аккаунт в Twitter, где у главы ФЗНЦ были тысячи подписчиков.

О репрессивной политике западных социальных сетей и о нарушении ими законов шла речь на презентации доклада ФЗНЦ, который был представлен Общественной палатой России. Свою позицию Малькевич пояснил в комментарии Федеральному агентству новостей.

К сожалению, сейчас в России сложилась достаточно опасная ситуация: на сегодняшний день одними из самых популярных интернет-ресурсов в России являются иностранные социальные сети, которые фактически стали публичным пространством со всеми вытекающими из этого рисками, отмечает глава ФЗНЦ.

«Опубликованный одним человеком пост может быть просмотрен миллионами, таким образом, сегодня социальные сети — это неотъемлемый атрибут современного демократического общества. Однако владельцы американских соцсетей беззастенчиво злоупотребляют этим. В том числе это касается хранения персональных данных. А ведь социальные сети — это не только средство коммуникации, но и огромная база персональных данных россиян, которая должна охраняться государством».

В последнее время часто происходят скандалы, связанные с грубыми нарушениями иностранными интернет-гигантами законодательства РФ в самых разных областях, напомнил собеседник ФАН.

Они без каких-либо объяснений блокируют аккаунты российских органов государственной власти и граждан, отказываются хранить персональные данные россиян на территории РФ, не предоставляют информацию российским компетентным органам, как того требует наше законодательство, а также отказываются официально регистрироваться на территории России в качестве налогоплательщиков и распространителей информации.

По словам Малькевича, сегодня российское законодательство, регулирующее деятельность в соцсетях, только создается, и многие правовые вопросы еще остаются неурегулированными, чем беззастенчиво пользуется Запад. А чувство безнаказанности владельцев соцсетей только подогревают смехотворные штрафы, которые на них накладывают, отмечает Малькевич.

«Эта ситуация должна быть изменена, и как можно раньше, — говорит он. — Наблюдая за правовым вакуумом в этой сфере, представители гражданского общества России объединились, чтобы запустить законотворческий процесс правового регулирования ситуации вокруг нарушений законов РФ и российских пользователей в Facebook и Twitter, сейчас работаем над докладом по Google. Мы пообещали, что наш фонд будет выходить с конкретными предложениями, и готовы анонсировать то, что нам удалось сделать».

Малькевич рассказал, что уже на следующей неделе ФЗНЦ представит проработанные юристами фонда конкретные предложения для Госдумы по части изменений в целом ряде российских законов.

«Если наши предложения будут приняты, это заставит все эти, извините за выражение, оборзевшие соцсети с нами считаться, либо им придется покинуть российское интернет-пространство», — говорит Малькевич.

Главу ФЗНЦ особенно возмущает, что западные соцсети, в первую очередь Twitter, не только нагло нарушают российские законы, но и категорически отказываются объяснять свои действия.

«Им абсолютно наплевать, что во флешмобе «Верните аккаунт Малькевича» участвуют сотни пользователей по всему миру. Несмотря на это команда Twitter демонстрирует полнейшее неуважение, лишений раз подтверждая, что никаких правил для России у них не существует», — говорит он.

По словам собеседника ФАН, аналогичные мероприятия фонда пройдут и в Европе.

«Это так сказать «Махатма Ганди 2.0» — ненасильственное давление, к которому будут подключаться другие страны, чтобы заставить американских интернет-гигантов вести себя хоть сколько-нибудь прилично», — говорит он.

А если этого не произойдет, если они продолжат не только заниматься незаконной цензурой, но и попробуют раскачивать ситуацию в России, создавая угрозу нашей национальной безопасности, нужно ставить вопрос об их немедленном закрытии, подчеркнул Александр Малькевич. Рунет без вмешательства Запада — это вопрос национальной безопасности России, считает глава Фонда защиты национальных ценностей.