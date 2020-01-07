Тарасов и Костенко раскрыли пол второго ребенка

Москва, 7 января. Экс-хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко ждут пополнения в семье. В канун Рождества пара раскрыла пол будущего ребенка.

Футболист, который в настоящее время находится без клуба, и его третья супруга Костенко еще осенью объявили, что ждут пополнения, правда, до последнего не рассказывали о поле будущего ребенка. Раскрыть тайну фолловерам в социальной сети Instagram пара решила в рамках детской вечеринки.

«Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках. И да, любимый раньше теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка», — написала Костенко в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, для Дмитрия Тарасова это уже третий брак. Первой супругой спортсмена была Оксана Пономаренко, которая родила ему дочь Ангелину — после расставания с женщиной полузащитник долгое время не хотел платить алименты, а недавно попросил уменьшить сумму из-за нестабильного материального положения.

Второй супругой Тарасова была ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова. Экс-футболист «железнодорожников» утверждал, что расставание с Бузовой произошло не по его вине. Напомним, артистка, как сообщали СМИ, подала на развод после многочисленных слухов об измене футболиста с ростовской моделью Костенко.