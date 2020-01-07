Церемония прощания с Сулеймани началась в иранском Кермане

Керман, 7 января. Церемония прощания с командующим силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани началась в Кермане на юго-востоке Ирана.

Проводить генерала в последний путь пришли десятки тысяч человек. Они принесли с собой флаги и траурные знамена, а также портреты Сулеймани. Участники акции принялись скандировать лозунги, осуждающие действия «империалистических сил».

Церемонию решили организовать в городе Керман — столице одноименной провинции, где будет похоронен генерал. Это место родное для экс-командующего «Аль-Кудс». Согласно последней воле Сулеймани, его должны похоронить в обычной солдатской могиле.

Иранский генерал погиб в Багдаде 3 января. В автомобильную колонну, где он находился, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что провели операцию в окрестностях столицы Ирака американские силы. Санкционирован удар был президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон считает КСИР, элитным подразделением «Аль-Кудс» которого командовал генерал, террористической организацией. Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель Сулеймани, а МИД РФ предупредил о тяжелых последствиях решения Белого дома.

В минувший понедельник в посольстве Ирана в Дамаске прошли траурные мероприятия в связи с убийством Сулеймани. Скорбящие осудили атаку на Иран и возмутились угрозами в адрес народа этой страны.