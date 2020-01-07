Жители Сирта празднуют переход города под контроль ЛНА

Сирт, 7 января. Освободивших от боевиков Правительства национального согласия (ПНС) город Сирт ливийских военных приветствуют местные жители.

Накануне силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара освободили Сирт от бандформирований нелегитимного ПНС. После захода военных в город, их вышли поприветствовать местные жители и политические деятели. Как сообщает аккаунт ObservatoryLY, солдат встречают с радостью — люди начали праздновать переход города под контроль ливийских войск.

فيديو | إحتفالات لأهالي #سرت من مختلف التركيبات الإجتماعية والتوجهات السياسية استمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة إحتفالًا وترحيبًا بسيطرة الجيش على المدينة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/FhAmGJiVzG — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 7, 2020

Напомним, что силы ЛНА во время штурма Сирта не встретили серьезного сопротивления. При этом некоторые боевики стали помогать военным, а часть из них после сдачи перешла на сторону армии.

Волнения среди боевиков начались после вмешательства Турции, которая после подписанного соглашения между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ПНС Файезом Сарраджем ввела свои войска в Ливию. Это действие осудили многие ведущие племена страны, видные деятели и простые граждане. Они назвали находящееся в Триполи правительство предателями и призвали их прекратить турецкую агрессию.

При этом Турция и раньше поддерживала боевиков из Правительства национального согласия. Анкара поставляла для них военную технику и вооружение. Также они переправляли из сирийской провинции Идлиб боевиков, которые стали бежать оттуда после успешного освобождения занимаемых террористами территорий Сирийской Арабской Армией летом 2019 года.

В Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама», которую проводит Ливийская национальная армия с 2014 года. Ее цель — освобождение страны от боевиков.