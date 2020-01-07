Роспотребнадзор дал пожилым людям советы по питанию 

Москва, 7 января. Люди пожилого возраста должны придерживаться дробного четырех- или пятиразового режима питания без больших перерывов между приемами пищи. Такой совет дали в Роспотребнадзоре.

Эксперты отметили, что состояние здоровья в пожилом возрасте определяется как внешними факторами, так и генетическими. Из-за того, что организм меняется, необходимо особое внимание уделять калорийности пищи. В Роспотребнадзоре объяснили, что ограничить ее можно за счет поваренной соли, простых сахаров и животных жиров.

Питание, по словам специалистов, должно быть полноценным по содержанию аминокислот, минеральных веществ, витаминов и пищевых волокон. Так, средняя энергетическая ценность рациона для мужчин старше 60 лет должна составлять менее 2,3 тысячи килокалорий, для женщин — менее двух тысяч.

Количество пищевых волокон при этом должно находиться на уровне 24-30 грамм в сутки, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Для этого специалисты рекомендовали включить в рацион зелень, фрукты и овощи.

«У лиц пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями в стадии ремиссии и при обострении, необходимо применять рацион диетического питания», — добавляется в сообщении.

В Роспотребнадзоре в заключение подчеркнули, что залог долгожительства заключается не только в рационе, но и в ведении здорового образа жизни, который включает в себя регулярную физическую активность.

Ранее российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал обязательными в рационе пожилого человека растительное масло, овощи, фрукты, ягоды, орехи и творог. Он согласился с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что питание должно быть разнообразным.

Тем временем ведущий терапевт и врач скорой помощи из Сан-Франциско Пэт Салбер перечислил лекарства, которые могут представлять опасность для пожилых людей. Он призвал с осторожностью относиться к приему антихолинергических препаратов, мышечных релаксантов, минерального масла и калийсберегающих диуретиков.