Врач из Подмосковья объяснила, почему опасно грызть сосульки

Москва, 7 января. Заведующая детской поликлиникой № 17 в Балашихе Светлана Щербакова объяснила, почему опасно грызть сосульки и есть снег.

Подмосковный врач напомнила, что в городах все газы, которые производят автомобили, оседают на снегу.

«Копоть от машин, грязь, земля, учитывая, что у нас зима слякотная и снег всегда перемешивается с землей. Могут быть и различные отравления, глистные инвазии», — рассказала специалист, ее слова приводит РИА «Новости».

По словам Щербаковой, снег и сосульки могут вызвать нарушения работы кишечника у детей. Поедание холодных сосулек часто приводит к простуде.

Врач добавила, что у некоторых детей есть наследственная склонность к болезням горла и носоглотки. Таким малышам даже не рекомендуется есть мороженое.

Напомним, что в этом году стоит аномально теплая зима, в некоторых районах России температура воздуха намного выше климатической нормы.

К примеру, в Омске столбики термометров опустились только на 7 градусов мороза. Обычно на новогодние праздники в Сибирь приходят настоящие холода.

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