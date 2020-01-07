Борисова призналась, что с похмелья выпила духи

Москва, 7 января. Известная телеведущая Дана Борисова, отдыхающая на таиландском острове Самуи, неожиданно призналась, что однажды с похмелья пила духи в больнице.

В сообщении, опубликованном в социальной сети Instagram, звезда рассказала подписчикам, как счастлива «отдыхать трезвой». Борисова обратила внимание, как много вокруг нее на отдыхе пьяных, активно отмечающих Новый год туристов, и вспомнила, как сама была в подобном состоянии еще три года назад.

«Мне страшно вспоминать, что я творила (…) Всегда все заканчивалось скорой и поездкой в больницу. А там я так хотела выпить, что однажды выпила духи», — откровенно рассказала телеведущая.

Подписчики бурно отреагировали на признание звезды. Некоторые комментаторы тут же поинтересовались, какой именно парфюм употребляла телеведущая.

«Не помню, «Шанель» какие-то, с ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила», — ответила Борисова.

Ранее телеведущая обнародовала результаты анализов на наркотики. Таким образом она решила ответить хейтерам, которые обвинили ее в употреблении запрещенных препаратов. Согласно документам, наркотических и психотропных веществ не было обнаружено. Тем не менее далеко не все подписчики поверили Борисовой.

О зависимости телеведущей стало известно еще в 2017 году. Знаменитость проходила лечение в Таиланде на лечение, пройти курс реабилитации ее заставил популярный телеведущий Андрей Малахов.