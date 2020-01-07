Онищенко заявил о необходимости отменить длинные новогодние каникулы

Москва, 7 января. Длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, потому что такие каникулы вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что новогодние праздники необходимо сокращать, поскольку на Западе все возвращаются к работе сразу после встречи Нового года.

«Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — рассказал Онищенко в интервью «URA.RU».

По его словам, из-за отсутствия развлечений в небольших городах в длинные праздники люди бездельничают. Он указал на то, что безделье порождает другие проблемы — чревоугодие и злоупотребление спиртным. Онищенко сослался на статистические данные, которые показывают рост числа россиян, обратившихся за помощью к врачам.

Кроме того, отметил депутат, серьезным испытанием для здоровья становятся путешествия в теплые страны — организм вынужден стремительно менять биоритмы, чтобы адаптироваться к климату.

«Возвращаясь домой, человек пытается заново привыкнуть к холодами, что особенно опасно в период эпидемии гриппа», — резюмировал парламентарий.

Ранее Онищенко рассказал, чем заняться в Новый год и как сберечь свое здоровье.