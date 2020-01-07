Киркоров оконфузился во время погружения под воду на Мальдивах

Москва, 7 января. Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров, несмотря на статус и солидное звание народного артиста, привык относиться к себе с юмором. Даже конфузы на публике, которых так боятся многие представители шоу-бизнеса, артистам не страшны.

В своем Instagram-аккаунте Киркоров разместил видео, на котором запечатлены самые яркие моменты отдыха на Мальдивах. На одном из кадров фанаты поп-короля эстрады разглядели, как плавки артиста соскальзывают с него при погружении под воду.

«Плыли, плыли — вдруг остановка! Ох, ты, ух, ты, ждать нам буксира!» — отреагировал на свой конфуз Киркоров словами из известной советской песни.

Фолловеры исполнителя с юмором отреагировали на неловкую ситуацию. Некоторые посоветовали певцу при погружении использовать подтяжки.

«Этот небольшой нюанс вовсе незаметен», — отметили участники обсуждения.

Российский композитор Игорь Крутой также шутливо прокомментировал ролик, попросив артиста беречь себя.

«Филя, не утони, у нас много совместных планов на этот год», — написал Крутой.

Ранее Киркоров познаком ил публику с одной из главных женщин своей жизни, ею оказалась тетя артиста — Мари Киркорова.