ВЦИОМ рассказал, какие подарки россияне дарят на Рождество

Москва, 7 января. Большинство россиян дарят близким на Рождество конфеты и небольшие сувениры, что подтверждается результатами опроса ВЦИОМ.

Безделушки и символические подарки на Рождество дарят 10% респондентов. Сладостями и выпечкой угощают близких 7% опрошенных, только 4% указали, что в качестве подарка выбирают полезные вещи.

При этом 57% респондентов вообще не дарят подарки на Рождество. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек, опрос проходил путем телефонного интервью, пишет РИА Новости.

В ночь на 7 января во всех храмах России состоялось праздничное богослужение, посвященное Рождеству Христову. Главная служба прошла в храме Христа Спасителя в Москве, ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Накануне он поздравил россиян с Рождеством и пожелал им, чтобы они обрели искреннюю веру. Президент России Владимир Путин присоединился к поздравлениям. Он пожелал россиянам здоровья и благополучия.

Глава государства провел минувшую ночь в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, где состоялась служба.