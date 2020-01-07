Путин поздравил россиян с Рождеством

Москва, 7 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством, отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в воспитании молодежи и укреплении духовно-нравственных принципов общества. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — говорится в поздравлении российского лидера.

Как отметил президент, в светлые рождественские праздники миллионы людей по всей планете «испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение».

При этом глава российского государства подчеркнул, что колоссальную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении исторического и культурного наследия, в воспитании молодых людей играет РПЦ, а также другие христианские церкви, имеющие представительство в стране.