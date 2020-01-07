США после убийства Сулеймани хотят отправить на Ближний Восток военных и B-52

Вашингтон, 7 января. Пентагон на фоне напряженности отношений с Ираном намеревается отправить на Ближний Восток дополнительно 200 военных и шесть бомбардировщиков B-52. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на представителей министерства.

В частности, в регион хотят направить военнослужащих, базирующихся в итальянском городе Виченца. Часть их них обеспечит безопасность посольства США в Бейруте.

Самолеты, согласно планам американского военного ведомства, прибудут на Ближний Восток в течение нескольких дней. B-52 разместят на острове Диего-Гарсия. Как объяснили СМИ, власти США остановили свой выбор на этом месте потому, что оно находится за пределами досягаемости иранских ракет.

После отправки контингента число американских военных, размещенных на Ближнем Востоке, достигнет более 80 тысяч человек.

Напомним, что еще несколько дней назад стало известно о планах Пентагона отправить дополнительные силы на Ближний Восток, а именно — три тысячи военных, после авиаудара США по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек. Он командовал элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который Вашингтон считает террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что распорядился провести атаку американский президент Дональд Трамп. В Вашингтоне объяснили такой шаг попыткой предотвратить враждебные действия со стороны Ирана. США не предупредили власти Ирака об атаке.