СМИ сообщили о задержании постпреда Свердловской области в Подмосковье

Москва, 7 января. Сотрудники подмосковной полиции задержали двух мужчин на территории одного из охотничьих хозяйств Раменского района по подозрению в причастности к браконьерству. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

По имеющимся сведениям, в понедельник в полицию поступило сообщение от лесничего о незаконном въезде на территорию одного из охотничьих хозяйств Раменского района транспортного средства, в салоне которого находились двое мужчин. Отмечается, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов в присутствии лесничего осмотрели машину.

«Оружия и тушек животных обнаружено не было. Мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы ведомства.

Однако там подчеркнули, что спустя некоторое время на территории все же была обнаружена туша животного, по предположительным данным, косули. В настоящее время по факту инициирована проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что один из задержанных — постоянный представитель Свердловской области в российской столице Александр Овчаров.