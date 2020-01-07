Глава аппарата Пентагона Чунинг покинет свой пост

Вашингтон, 7 января. Глава аппарата Пентагона Эрик Чунинг покинет свой пост до конца января, в этой должности его сменит Джен Стюарт — сотрудник комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно предоставленной журналистами информации, Чунинг, проработавший на своем посту почти год, перейдет в частный сектор. Руководитель Пентагона Марк Эспер поблагодарил его за профессионализм и рассудительность и назвал Чунинга «источником терпения и неутомимости».

«Мы все будем по нему скучать, желаем ему всего наилучшего в частном секторе», — говорится в заявлении министра обороны США.

Стюарт, которая займет пост главы аппарата Пентагона вместо Чунинга, ранее работала в должности советника экс-руководителя комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда.

Ранее министр энергетики США Рик Перри объявил о своем увольнении. Причиной его ухода с поста мог стать скандал вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Bloomberg утверждает, что именно министр настаивал на проведении беседы и поэтому частично несет ответственность за случившийся инцидент. Сам Перри заявляет, что его отставка никак не связана с историей, приведшей к процедуре импичмента главы Белого дома.