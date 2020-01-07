Южная Корея перебросила ПРО Patriot в Сеул для защиты ключевых объектов

Сеул, 7 января. Южная Корея перебросила американский противоракетный комплекс Patriot в центральный Сеул для укрепления защиты основных объектов от угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает во вторник информационное агентство Yonhap News Agency.

Согласно информации ресурса, комплекс и соответствующее подразделение южнокорейских военно-воздушных сил ранее располагались в провинции Кенсан-Пукто, но в начале текущего месяца были переброшены на бывшую военную базу в центральный Сеул. По некоторым данным, комплекс оборудован ракетами PAC-2 и PAC-3, предназначенными для перехвата самолетов и ракет на высоте до 40 километров.

Yonhap News Agency уточняет, что с 2017 года южнокорейские военные настаивали на передислокации одной из имеющихся у армии Patriot с целью усилить оборону центральных и северных районов.

Напомним, вместо новогоднего обращения 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с докладом по результатам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. Он заверил, что Пхеньян продолжит разработку нового стратегического оружия. Кроме того, по словам главы КНДР, страна не собирается в одностороннем порядке соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний.