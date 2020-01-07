Вашингтон, 7 января. Американский президент Дональд Трамп разрешил выделить помощь Боливии в 2020 финансовом году. Об этом свидетельствует меморандум, опубликованный пресс-службой Белого дома.

«Настоящим я объявляю, что предоставление Соединенными Штатами помощи Боливии в 2020 финансовом году жизненно важно для национальных интересов США», — говорится в документе.

10 ноября высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне массовых протестов, охвативших страну. Предшествовали этим событиям президентские выборы, на которых политик одержал победу. Однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

Моралес заявил, что уходит в отставку ради предотвращения большего насилия в отношении тех, кто выступает в его поддержку. Второй оппозиционный вице-спикер Жанин Аньес объявила, что высшая власть переходит к ней. Россия признала законность нового главы государства, Трамп объявил, что Вашингтон поддерживает Аньес на этом посту.

Экс-президент Боливии скрылся в Мексике. Произошедшее в его стране он назвал переворотом и заявил, что готов вернуться.

Ранее в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей первый депутат 24-го округа от города Кочабамба Хуана Киспи выразила мнение, что чиновники, пришедшие к власти в Боливии в результате госпереворота, избавляются от неугодных им сторонников Моралеса.