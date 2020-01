Житель США открыл стрельбу по детям из-за снежка

Милуоки, 7 января. Житель США открыл огонь по детям в городе Милуоки за то, что они бросили в его автомобиль снежком. Об этом сообщили сотрудники городской полиции.

По их данным, девочка и мальчик 12 и 13 лет соответственно в компании других детей бросали снежки в проезжающие мимо них машины. Один из «снарядов» угодил в белый автомобиль Toyota.

Водителя поведение детей разозлило, он достал оружие и выстрелил в ребят. Дети в ходе перестрелки пострадали, но вовремя подоспевшая полиция оказала им первую помощь.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства произошедшего в штате Висконсин инцидента.

Minutes later a 13-year-old Milwaukee male was found also suffering from a non-life threatening gunshot wound. Officers immediately applied first aide to both victims. Both are being treated at a local hospital.