Сбербанк предупредил об активизации мошенников в последние дни праздников

Москва, 7 января. Представители Сбербанка заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних праздников. Во время «каникул» в прошлом году у клиентов кредитно-финансовой организации пытались украсть свыше 280 миллионов рублей, а пик активности совпал с последними днями праздников.

В банковском учреждении обратили внимание на то, что самым популярным способом обмана клиентов (89%) по-прежнему является социальная инженерия, а главный канал — звонок на телефон. Злоумышленники обзванивают клиентов под видом службы безопасности и обманом заставляют перевести средства на якобы «резервный счет».

В Сбербанке указали на то, что их сотрудники никогда не просят клиентов подтверждать какие-либо операции через банкоматы, а «безопасных резервных счетов» попросту нет, сообщает ТАСС.

В ноябре ушедшего года сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ кражи денежных средств с банковских карт с использованием социальной инженерии. Так, мошенник может якобы забыть карту в банкомате, а когда ему карту вернут, он заявит о том, что с нее украли от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Затем вор начнет угрожать, что обратится в правоохранительные органы, так как на кредитке остались отпечатки пальцев того, кто достал ее из банкомата.