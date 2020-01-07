Возлюбленный Бузовой получил травму во время отдыха в Куршевеле

Москва, 7 января. Избранник телеведущей и певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян получил травму во время отдыха в Куршевеле.

Новогодние праздники влюбленная пара провела на горнолыжном курорте Куршевель, катаясь на лыжах.

Ольга Бузова изначально подумала, что возлюбленный просто ее разыгрывает, «потому что устал носить ее на руках». Сам же Давид Манукян жалеет, что травмировал именно правую руку.

«Это называется вывих плеча на Новый год. Но самое обидное, что это правая рука. Почему правая? Потому что неудобно будет», — рассказал своим подписчикам Манукян.

Известный блогер поделился в Instagram фотографией рентгеновского снимка травмы, которое иронично подписал «рука загуляла на Новый год». По словам Манукяна, причиной травмы плеча стало неудачное падение. Блогер признался, что он далеко не самый опытный лыжник, поэтому в следующий раз будет осторожнее.

Ольгу Бузову и Давида Манукяна начали подозревать в отношениях после того, как они сыграли влюбленную пару в клипе на песню Бузовой «Лайкер». В конце декабря певица официально заявила, что уже давно находится в романтических отношениях с Манукяном, и что они совместно живут с лета прошлого года.

Перед Новым годом Ольга Бузова опубликовала на YouTube видеоклип на трек «Мандаринка», который был записан совместно с Давидом Манукяном. В музыкальном видео они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи.

Блогер Давид Манукян начал карьеру певца в 2018 году записав совместно с Кариной Лазарьянц песню «Внутри». В 2019 году он выпустил дебютный мини-альбом, получивший название «Сила притяжения».