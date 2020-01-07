Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. События дня. ФАН-ТВ

Рождество Христово Рождество Христово. 7 января православные отмечают один из главных христианских праздников. Согласно вероучению, в этот день в Вифлееме у Пресвятой Девы Марии родился младенец Иисус. По традиции, перед Рождеством верующие соблюдают строгий сорокадневный пост. А накануне праздника, в сочельник, готовят блюдо из пшеницы или риса с медом. В полночь во всех храмах начинается праздничное богослужение. С 6 на 7 января президент России Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга. Это место, где его крестили. Здесь глава государства был на прошлое Рождество и в 2012 году. Как ранее признавался Владимир Путин, для него это самая родная из всех российских церквей.

США не планируют выводить войска из Ирака США не планируют выводить свои войска из Ирака. Письмо, в котором говорится о том, что американцы покинут территорию республики — ошибка. Об этом сообщил министр обороны Штатов Марк Эспер. Сейчас Пентагон разбирается, откуда взялась эта информация. Хотя в самом Ираке не сомневаются, что вскоре на их территории не останется ни одного солдата из международной коалиции во главе с Вашингтоном. Накануне Багдад ограничил ее деятельность. Теперь американские военные не смогут передвигаться по территории республики и должны покинуть страну. Отношения между двумя странами резко ухудшились после нескольких авиаударов США по Ираку. Жертвой одного из них стал иранский генерал Касем Сулеймани. Накаленную до предела ситуацию обсудят на заседании Совета Безопасности ООН. Правда, по некоторым данным, Вашингтон отказался выдать визу главе МИД Ирана, который планировал выступить со своим заявлением.

США финансово поддержат Боливию США могут выделить Боливии финансовую помощь. Запрет на поддержку страны в этом году снял президент Дональд Трамп. Как говорится в соответствующем меморандуме, это важно для национальных интересов Штатов. Впрочем, негласную «помощь» Вашингтон оказал Сукре и ранее. Белый дом причастен к беспорядкам, которые произошли в Боливии в прошлом году. После победы Эво Моралеса на президентских выборах, в стране начались акции протеста. Главе государства пришлось уйти со своего поста. Его место заняла представитель оппозиции Жанин Аньес. Моралес не раз подчеркивал, что за госпереворотом стоит Запад.