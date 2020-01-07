Въезд в ЕС подорожает для украинцев

Киев, 7 января. Европейский парламент (ЕП) принял документ, согласно которому предлагается усилить механизм контроля на европейских границах. Так, с будущего года въезд на территорию ЕС для граждан Украины подорожает, а для пересечения границы одного биометрического паспорта будет мало.

Согласно сведениям украинского издания «Обозреватель», в перспективе в ЕС начнет функционировать новая система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии).

Отмечается, что зарегистрироваться в ней будет необходимо жителям тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Европейский союз, включая Украину, Британию и Канаду. Услуга по формированию на территории Европы единой базы путешественников ляжет всецело на плечи туристов, которым придется заполнить специальную анкету не менее чем за четыре дня до поездки.

Инициаторы проекта обратили внимание на то, что 95% заявителей будут получать положительный ответ автоматически — буквально в течение нескольких минут после подачи заявки, однако в отдельных случаях заявку могут рассматривать до 96 часов. Сомнительного туриста могут попросить предоставить какие-либо дополнительные документы или пройти интервью в консульстве.

Уточняется, что безвизовый режим для граждан Украины продолжит действовать — предоставлять дополнительные справки и платить визовый сбор будет не надо. За авторизацию в системе всем желающим приехать в Европу в возрасте от 18 до 70 лет надо заплатить 7 евро.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз не планирует расширяться, поэтому Украина не имеет шансов войти ни в ЕС, ни в Североатлантический альянс. Помимо этого, по словам специалиста, если Украина станет членом НАТО, то это будет свидетельствовать о том, что Запад идет на жесточайший конфликт с РФ, сообщала «Газета.Ru».