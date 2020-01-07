Трое детей стали жертвами пожара в Ярославской области

Ярославль, 7 января. В Борисоглебском районе Ярославской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей, еще двое пострадали, сообщают экстренные службы региона.

Сообщается, что в результате пожара в одноэтажном частном доме в деревне Кучеры Ярославской области пострадали пять человек, из которых трое детей в возрасте 10, 7 и 4 лет погибли.

По словам представителя местных экстренных служб, двое пострадавших были госпитализированы в Борисоглебскую центральную районную больницу.

К 5.15 по московскому времени возгорание было ликвидировано на площади около 25 квадратных метров. Для ликвидации последствий пожара были привлечены 23 спасателя и 8 единиц специальной техники.