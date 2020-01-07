«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории кинематографа

Вашингтон, 7 января. Мультипликационный фильм «Холодное сердце 2» американской студии Walt DIsney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, сборы преодолели отметку в 1,325 миллиарда долларов. Об этом пишет во вторник интернет-портал Boxofficemojo.

По данным ресурса, ранее безоговорочными лидерами считались мультфильмы «Суперсемейка 2» — 1,243 миллиарда долларов и «Холодное сердце» — 1,281.

Анимационный мюзикл «Холодное сердце 2» стал шестым проектом студии, заработавшим в ушедшем году свыше миллиарда долларов. Большую часть прибыли ленте обеспечил международный прокат.

Как сообщал «Царьград», мультипликационный сериал «Маша и Медведь» от студии «Анимаккорд» переведен на сегодняшний день на 25 языков и полюбился зрителям во многих странах мира. Особенно по вкусу история про веселую девочку и медведя пришлась европейским зрителям.