Постпред Ирана заявил о нежелании Тегерана обладать ядерным оружием

Нью-Йорк, 7 января. Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран не намерен обзаводиться ядерным оружием, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Ранее иранская сторона заявила об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе, которое касалось количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг «последним».

Однако несмотря на отказ от обязательств в рамках СВПД, Тахт-Раванчи заявил, что Иран не заинтересован в обладании ядерным оружием, так как «четкий священный наказ от верховного лидера запретил ЯО».

«В то же время в оборонительной доктрине Ирана также нет места ядерному оружию. Таким образом мы не хотим обладать ядерным оружием», — констатировал дипломат.

В первый раз Тегеран отказался от ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе — американская сторона покинула сделку 8 мая 2018 года. Иран ответил ровно год спустя, назвав это «стратегическим терпением». Отказ от выполнения ряда пунктов касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Затем Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что их страна намерена обогащать уран на том уровне, который ей необходим.

Третий этап начался в сентябре 2019 года. Тогда иранская сторона объявила, что приступила к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований.

В четвертый раз Тегеран отказался от ограничений в ноябре 2019 года, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, несмотря на то, что сделка предполагала, что для этих целей будет использоваться исключительно комплекс в Натанзе.

Ранее США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН. Намеченное на четверг заседание Совбеза ООН стало бы для Зарифа первой возможностью обратиться к международному сообществу в связи с убийством американскими вооруженными силами генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.