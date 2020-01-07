SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Майами, 7 января. Ракета-носитель Falcon 9 с рядом коммуникационных спутников Starlink благополучно стартовала во Флориде. Об этом сообщается во вторник в Twitter-аккаунте американской корпорации SpaceX.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

По имеющимся данным, старт ракеты произошел в 05.19 (по московскому времени) во вторник с космодрома, расположенного на мысе Канаверал. Она призвана вывести на орбиту группу из 60 интернет-спутников Starlink. Согласно сведениям компании, для задействованной в запуске первой ступени ракеты Falcon 9 это четвертый полет.

Ожидается, что спутники будут функционировать на орбите высотой в 290 километров, на которую они намерены выйти при помощи своих ионных двигателей. Отмечается, что после отделения от несущей их ракеты и до выхода на заданную орбиту эксперты с Земли будут проверять соответствующую работу каждого спутника. В случае благополучного вывода на орбиту группа спутников Starlink, запуск которых осуществляется с весны прошлого года, увеличится до 180 единиц.