WP сообщила о начале подготовки администрацией США санкций против Ирана

Вашингтон, 7 января. США приступили к разработке санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны, сообщает The Washington Post ссылаясь на источники в американской администрации.

Сообщается, что рассматривается вариант запрета американскому бизнесу вести дела с иракскими предпринимателями. Президент США Дональд Трамп ранее угрожал Багдаду экономическими ограничениями, если тот проявит враждебность по отношению к Вашингтону.

Основную роль в случае введения рестрикций будут играть Белый дом и Министерство финансов США.

«Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов», — пишут американские журналисты.

Но пока что текущие обсуждения носят лишь предварительный характер, и еще не ясно, будут ли санкции реализованы в полной мере. Согласно информации из источника, правительство США намерено выждать паузу, чтобы посмотреть, пойдут ли дела в Ираке дальше заявлений.

«Ряд экспертов считают, что будет трудно, если не невозможно, ввести санкции без ущерба американским интересам», — сказано в The Washington Post.

Ранее депутаты парламента Ирака проголосовали за вывод американских войск с территории страны. Согласно принятому документу, Багдад аннулирует запрос на предоставление военной помощи для борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством»1 и прекращает присутствие всех иностранных войск на своей территории. Кроме того, депутаты обязали иракское правительство расследовать действия США и подать жалобу в ООН в связи с нарушением суверенитета. Решение парламента уже вступило в законную силу.

1 Организация запрещена на территории РФ.