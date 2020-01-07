В Новосибирске артиста местного театра заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Новосибирск, 7 января. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) в отношении артиста Новосибирского театра оперы и балета. 30-летний артист подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

Сообщается, что преступление произошло 4 января около 16.00 по местному времени в квартире подозреваемого. Девочка 2006 года рождения — ученица гимназии была в гостях у 30-летнего артиста.

В отношении солиста хора было возбуждено уголовное дело. В региональном СК пока не комментировали ситуацию.

Как известно, в труппе новосибирского театра оперы и балета хорист выступает с прошлого года. Этой зимой он был задействован в некоторых постановках. На своей странице в социальных сетях мужчина публиковал анонсы выступлений со своим участием — оперетты и оперы-сказки.