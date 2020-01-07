Москва, 7 января. Россия вошла в число лучших стран для любителей приключений по версии издания Lonely Planet.

В подготовке рейтинга стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма, приняли участие эксперты Британского общества бэкпекеров — самостоятельных туристов, предпочитающих комфорту яркие и необычные впечатления.

Первое место в списке занял Алжир, на второй строчке оказалась Саудовская Аравия, на третьей — Пакистан. Россия заняла в рейтинге восьмое место. В первую десятку вошли также Иран, Казахстан, Азербайджан, Эфиопия, Узбекистан и Босния и Герцеговина.

При выборе стран, обладающих наиболее высоким потенциалом для развития приключенческого туризма, учитывалось наличие достопримечательностей, гостеприимство, интересные места и культурные объекты. Одним из немаловажных факторов было небольшое число туристов. Принималось во внимание также состояние инфраструктуры, количество памятников истории и религии, а также восточных базаров.