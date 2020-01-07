Польша собирается законодательно запретить России истолковывать историю «по-своему»

Москва, 7 января. Польша на законодательном уровне собирается запретить Российской Федерации истолковывать историю «со своей точки зрения», сообщает вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска на своей странице в Twitter.

По словам польского парламентария, законопроект о «пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю и клеветы на Польшу» будет представлен на следующем заседании сейма.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — утверждает Кидава-Блоньска.

Как сообщает руководитель фракции партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий, на данный момент комитет парламента по внешней политике работает над соответствующей инициативой. Согласно словам Терлецкого, работа над законопроектом завершится к 8 января 2020 года.

«Принять участие могут все парламентарии», — сообщает Рышард Терлецкий в своем Twitter.

Варшава недовольна недавним заявлением президента России Владимира Путина, который назвал польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». Российский президент напомнил, что польский дипломат в 1930-х годах был сторонником Адольфа Гитлера, поддерживал его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» и обещал за это поставить памятник нацистскому диктатору в Варшаве.

После слов Путина МИД Польши вызвал к себе посла РФ Сергея Андреева. Как сообщает российский дипломат у него был «жесткий, но вполне корректный» разговор с главой восточного департамента.

Позицию российского лидера поддержали многие политические деятели. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал Польшу принести извинения за высказывания Липского, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила о недопустимости переписывания истории в угоду текущей политической конъюнктуре.