Пушков заявил о «второй оккупации» Ирака американцами

Москва, 7 января. Российский сенатор Алексей Пушков назвал действия США в Ираке «второй оккупацией».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что командующий силами США в Ираке бригадный генерал Уильям Сили разослал письмо, в котором говорится о начале «вывода» американских войск с иракской территорией в связи с требованием властей страны.

Позже в Пентагоне назвали письмо «ошибкой», а глава Минобороны США Марк Эспер сообщил, что Соединенные Штаты не планируют уходить из Ирака.

Пушков назвал действия Вашингтона ожидаемыми и заявил о «второй оккупации» Ирака американцами.

«Как следовало ожидать, США отказались выводить войска из Ирака. Их заявления, будто они «принесли Ираку демократию», полная демагогия. Парламент Ирака в духе демократии потребовал ухода войск США. В ответ — отказ. Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США», — написал сенатор в своем Twitter.

В воскресенье парламент Ирака большинством голосов принял решение, предусматривающее требование к правительству страны прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории и отозвать запрос на поддержку международной коалиции во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Голосование прошло на фоне убийства американскими вооруженными силами в Багдаде генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

В Ираке назвали случившееся нарушением национального суверенитета страны. Иран обратился с официальной жалобой в Совбез ООН и пообещал нанести ответный удар по американским военным объектам.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку «небывалыми» санкциями и многомиллиардными расходами в случае, если Багдад будет настаивать на выводе американских войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.