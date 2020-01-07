Рождественская служба прошла на авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Латакия, 7 января. На российской военной авиабазе «Хмеймим» в Сирии прошла рождественская служба для военнослужащих, которые находятся на боевом посту вдали от дома.

Богослужение провел священник полевого храма расположенного на территории базы.

Как говорит священнослужитель, сирийская земля дорога сердцу православного человека, так как по этим землям шли персидские волхвы для поклонения Иисусу Христу.

«Это событие не только давности двух тысячелетий, оно вне времени: это — празднование того момента, когда бог стал человеком, это событие, не связанное со временем», — говорит священник полевого храма авиабазы, помощник командующего группировкой по работе с верующими военнослужащими Владимир Первушин.

Сообщается, что рождественскую службу посетило около 300 российских военнослужащих.