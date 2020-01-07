Малышева рассказала, почему онколог Павленко не смог предотвратить у себя рак

Москва, 7 января. Заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, почему хирург-онколог Андрей Павленко не смог предотвратить у себя рак.

Об этом Малышева сообщила у себя в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков о том, почему известный врач не смог уберечься от онкологического заболевания. Она отметила, что болезнь носит «генетический» характер, но подчеркнула, что рак лечится и «очень хорошо» в ряде случаев.

«Статистика выживания — 30 процентов. Вы можете в них попасть, если активно лечитесь. Рак доктора Павленко оказался сильнее лечения. Хотя на первом этапе после химиотерапии было значительное улучшение. Но потом появились новые клоны раковых клеток», — объяснила она.

Малышева поправила одну из подписчиц, которая высказала мнение, что химиотерапия «уничтожает иммунную систему».

«Химиотерапия убивает раковые клетки», — ответила ей врач.

Андрей Павленко был хирургом-онкологом Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. В марте 2018 года у него был выявлен рак желудка, но специалист продолжал оперировать и консультировать больных. Он публично рассказывал о собственной борьбе с опасным заболеванием, давая советы тем, кто также столкнулся с ним. В одном из последних обращений врач еще раз напомнил, что рак побороть можно и призвал онкобольных не сдаваться.

Утром 5 января о смерти Павленко сообщила его супруга. Прощание с врачом прошло в понедельник в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.