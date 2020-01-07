Вильфанд сообщил об аномально теплой погоде во всей России

Москва, 7 января. На всей территории Российской Федерации наблюдается положительная температурная аномалия, в Сибири температура превышает среднее значение на 20 градусов, сообщает и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как утверждает Вильфанд вся Россия встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской части РФ температура выше нормы на 6-8 градусов, а на азиатской части — от 8 до 20 аномалия.

По его словам, наиболее выражены аномалии на территории Красноярского края и в Якутии.

«В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20 - 25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет», — заявляет и. о. Гидрометцентра.

Роман Вильфанд объясняет аномалии тем, что уже второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через горы Урала и определяет погоду на азиатской части России.

«Это редко встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», — объясняет метеоролог.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе 7 января составит от 0 до 2 градусов, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов