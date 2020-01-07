Вашингтон, 7 января. США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН.

Об том сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника. Намеченное на четверг заседание Совбеза ООН стало бы для Зарифа первой возможностью обратиться к международному сообществу в связи с убийством американскими вооруженными силами генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Зариф, как и миллионы иранцев, осудил Вашингтон. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что исламская республика отомстит за убийство Сулеймани.

США в соответствии с международным законодательством обязаны предоставлять визы дипломатам всех стран — членов ООН, но периодически отказываются это делать. Ранее Зариф получал американскую визу, но его передвижения на территории Соединенных Штатов тщательно контролировались.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в Багдаде. По данным СМИ, распоряжение о проведении спецоперации отдал лично глава Белого дома Дональд Трамп.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением государственного суверенитета и заявил, что не допустит использования иракской территории для нападения на третьи страны. Иран обратился с официальной жалобой в Совет Безопасности ООН и пообещал нанести ответный удар по военным объектам США.

В МИД РФ оценили действия Вашингтона как авантюрный шаг, который приведет к обострению ситуации на Ближнем Востоке.