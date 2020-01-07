Американский сенатор Грэм выступил против ударов по культурным объектам Ирана

Вашингтон, 7 января. Американский сенатор Линдси Грэм (член республиканской партии, от штата Южная Каролина), который, в отличие от большинства своих коллег, был посвящен в планы по операции против иранского генерала Касема Сулеймани, предостерег президента США Дональда Трампа от нанесения ударов по объектам культурного значения в Иране.

По словам сенатора, культурные и религиозные объекты не являются законными целями.

«Я говорил с ним (Дональдом Трампом. — Прим. ФАН) сегодня (6 января. — Прим. ФАН). Я сказал, что мы не ведем войну с культурой иранского народа. Культурные и религиозные объекты не являются законными целями. Расценивать культурные объекты как военную цель — значит подрывать то, что мы стараемся делать», — заявил Линдси Грэм.

В Белом доме пока еще не отреагировали на слова сенатора.

Генерал Сулеймани был убит вооруженными силами США в ночь на 3 января. Как сообщили позже американские СМИ, спецоперация была проведена по личному распоряжению Трампа, который назвал убитого военачальника «террористом номер один».

МИД Ирака назвал случившееся нарушением государственного суверенитета и заявил, что использование иракской территории для нападения на третьи страны недопустимо. Тегеран обратился с официальной жалобой в ООН, пообещав нанести ответный удар по американским военным объектам.

В министерстве иностранных дел РФ оценили действия США как авантюрный шаг, предупредив, что убийство Сулеймани обострит ситуацию на Ближнем Востоке. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео отметил, что Вашингтон нарушил международное право, убив иранского генерала.

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с международной коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством»11 (запрещено в РФ) и поддержал вывод иностранных войск с территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.