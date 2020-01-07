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Захарова оценила «ошибку» в объяснениях Пентагона о невыводе войск из Ирака

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Захарова оценила «ошибку» в объяснениях Пентагона о невыводе войск из Ирака

Москва, 7 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила зафиксировать слово «ошибка» в заявлении Пентагона о невыводе войск из Ирана.

Во вторник в СМИ появились сообщения о письме, переданном штабом международной коалиции во главе с США иракским военным, в котором говорилось, что Соединенные Штаты намерены вывести войска из Ирака. Позже глава Пентагона Марк Эспер опроверг содержащуюся в письме информацию, заявив, что Соединенные Штаты не планируют выводить войска с иракской территории.

Глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что письмо, которое на самом деле являлось черновиком, было разослано по ошибке.

Захарова оценила «ошибку» в объяснениях Пентагона о невыводе войск из Ирака

Захарова призвала зафиксировать эту информацию, чтобы предупредить возможные обвинения со стороны Вашингтона.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — сказала она.

Ранее парламент Ирака большинством голосов принял решение, обязывающее правительство страны прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории, а также разорвать отношения с международной коалицией во главе с США по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Захарова оценила «ошибку» в объяснениях Пентагона о невыводе войск из Ирака

Голосование состоялось на фоне циничного убийства американскими вооруженными силами в ночь на 3 января в Багдаде генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, которое было осуществлено по личному распоряжению Трампа.

МИД Ирака назвал действия США нарушением государственного суверенитета и заявил, что не позволит использовать иракскую территорию для нападения на третьи страны. Иран пообещал, что нанесет ответный удар по американским военным объектам.

В МИД РФ назвали действия Вашингтона авантюрным шагом, который приведет к обострению ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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