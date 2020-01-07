Захарова оценила «ошибку» в объяснениях Пентагона о невыводе войск из Ирака

Москва, 7 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила зафиксировать слово «ошибка» в заявлении Пентагона о невыводе войск из Ирана.

Во вторник в СМИ появились сообщения о письме, переданном штабом международной коалиции во главе с США иракским военным, в котором говорилось, что Соединенные Штаты намерены вывести войска из Ирака. Позже глава Пентагона Марк Эспер опроверг содержащуюся в письме информацию, заявив, что Соединенные Штаты не планируют выводить войска с иракской территории.

Глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что письмо, которое на самом деле являлось черновиком, было разослано по ошибке.

Захарова призвала зафиксировать эту информацию, чтобы предупредить возможные обвинения со стороны Вашингтона.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — сказала она.

Ранее парламент Ирака большинством голосов принял решение, обязывающее правительство страны прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории, а также разорвать отношения с международной коалицией во главе с США по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Голосование состоялось на фоне циничного убийства американскими вооруженными силами в ночь на 3 января в Багдаде генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, которое было осуществлено по личному распоряжению Трампа.

МИД Ирака назвал действия США нарушением государственного суверенитета и заявил, что не позволит использовать иракскую территорию для нападения на третьи страны. Иран пообещал, что нанесет ответный удар по американским военным объектам.

В МИД РФ назвали действия Вашингтона авантюрным шагом, который приведет к обострению ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.