Житель ЛНР подорвался на снаряде ВСУ

Луганск, 7 января. Мирный житель подорвался на неразорвавшемся снаряде у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

6 января вблизи населенного пункта Пионерское у реки Северский Донец на неразорвавшемся снаряде украинских силовиков подорвался 63-летний местный житель.

«В очередной раз мирные жители республики продолжают страдать от агрессии украинских силовиков», — комментирует инцидент официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что в результате несчастного случая мужчине оторвало ногу. По информации Народной милиции ЛНР, пострадавший был доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.