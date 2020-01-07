Опрос ВЦИОМ показал, что чаще всего дарят россияне на Рождество

Москва, 7 января. Большинство жителей России дарят своим близким на Рождество конфеты и сувениры, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рождество Христово — один из основных православных праздников​​​. Вместе с РПЦ Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Также к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.

7% респондентов сказали, что дарят на Рождество сладости, конфеты и выпечку, а 4% процента — нужные и полезные вещи, однако более половины опрошенных (57%) на Рождество не дарят подарки.

Как сообщает ВЦИОМ, в опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет на территории Российской Федерации. Использованный метод — телефонное интервью. Для данной выборки статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее эстонский премьер-министр Юри Ратас обратился на русском языке к православным христианам, отмечающим Рождество 7 января. Юри Ратас записал видеообращение в Facebook, в котором поздравил жителей страны с праздником и пожелал им светлого Рождества.

«Дорогие жители Эстонии, кто отмечает Рождество в эти дни!.. Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью. Светлого Рождества!» — поздравил православную часть Эстонии премьер-министр.

Президент России Владимир Путин в свою очередь поучаствовал в рождественской службе в Спасо-Преображенский соборе в Санкт-Петербурге. По словам российского лидера, в этом соборе он был крещен.