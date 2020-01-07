IKEA выплатит 46 млн долларов родителям погибшего от падения комода ребенка в США

Москва, 7 января. Шведская компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов американской семье, чей двухлетний ребенок погиб из-за падения комода.

Инцидент произошел в 2017 году в штате Калифорния. Двухлетний мальчик погиб после того, как на него рухнул комод Malm, произведенный компанией IKEA. Ребенок стал восьмым малышом, в смерти которого обвинят комод именно этой марки.

«Мы никогда не думали, что ребенок может сделать так, что комод опрокинется и удушит его. Позже мы узнали, что он спроектирован нестабильным и не соответствует стандартам безопасности, и что подобное случилось и с другими детьми», — рассказала мать погибшего.

В IKEA подтвердили, что намерены выплатить многомиллионную компенсацию.

«Хотя ни одно урегулирование не сможет изменить эти трагические события, мы рады, что судебное разбирательство завершилось», — говорится в официальном заявлении компании.

Ранее IKEA выплатила 50 млн долларов трем семьям, дети в которых погибли в результате опрокидывания на них комодов Malm.