Помпео и саудовский замминистра обороны обсудили убийство Сулеймани

Вашингтон, 7 января. Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщается в официальном заявлении председателя Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента Трампа о совершении решительных оборонительных действий для защиты американского личного состава за рубежом», — сказано в заявлении.

Также на встрече в Госдепартаменте Майк Помпео выразил благодарность представителю Саудовской Аравии за поддержку и сотрудничество с Вашингтоном в противостоянии Ирану.

«Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с Ираном и остаются привержены деэскалации», — отмечает Ортагус.

Специалисты подчеркивают, что после убийства Сулеймани Дональд Трамп, угрожая дать непропорциональный ответ на возможные действия Тегерана, не упоминал, что такой же ответ будет дан в случае действий Ирана против союзников США, которые теперь опасаются, что Тегеран может отыграться на них.

Напомним, 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, совершенного Соединенными Штатами Америки, был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Приказ об обстреле лично отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что это якобы была самооборона, и назвали Сулеймани «террористом номер один в мире».

В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.