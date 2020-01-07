Глава Пентагона прокомментировал возможные удары по объектам культуры в Иране

Вашингтон, 7 января. Глава Пентагона Марк Экспер заявил, что армия США в вопросе ударов по объектам культуры в Иране будет руководствоваться «законами вооруженного конфликта».

Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на обещание Тегерана отомстить за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани заявил, что Соединенные Штаты взяли на прицел 52 иранских объекта, включая объекты культурного наследия.

Эти слова вызвали тревогу у ряда политиков и экспертов, указавших, что наносить удары по таким объектом запрещают нормы международного права. Комментируя ситуацию, госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты будут «действовать по закону».

Во вторник Эспер уточнил, как Пентагон планирует поступать с культурными объектами Ирана.

«Будем следовать законам вооруженного конфликта», — заявил он.

Генерал Сулеймани был убит вооруженными силами США в ночь на 3 января. Как сообщили позже американские СМИ, спецоперация была проведена по личному распоряжению Трампа, который назвал покойного «террористом номер один».

МИД Ирака назвал случившееся нарушением государственного суверенитета и заявил, что использование иракской территории для нападения на третьи страны недопустимо.

Тегеран обратился с официальной жалобой в ООН, пообещав нанести ответный удар по американским военным объектам.

В министерстве иностранных дел РФ оценили действия США как авантюрный шаг, предупредив, что убийство Сулеймани обострит ситуацию на Ближнем Востоке. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео отметил, что Вашингтон нарушил международное право, убив иранского генерала.

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с международной коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и поддержал вывод иностранных войск с территории страны.

Как сообщает RT, Эспер заявил, что у США нет планов выводить войска из Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.