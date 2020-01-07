Диетолог Герасимова рассказала, как прийти в форму после праздников

Москва, 7 января. Исключение из рациона жирной пищи, включая майонезные салаты, а также алкоголя при переходе на овощи и продукты с повышенным содержанием клетчатки поспособствует более быстрому приходу в норму после новогодних праздников, сообщает диетолог Наталья Герасимова.

Диетолог советует сделать разгрузочный день без мясных и рыбных продуктов, а также ограничить потребление такой жирной пищи как сыр, колбаса и майонез.

«Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты», — подчеркивает специалист.

Как утверждает Герасимова, следует употреблять большее количество воды. По мнению эксперта, следует выбирать воду с высоким содержанием калия, так как щелочные воды способствуют ликвидации отеков, которые могли скопиться после праздников, алкоголя и различных закусок.

Также она советует минимизировать потребление соли — отказаться от соленых огурцов, помидоров, закусок, оливок. Следует есть больше продуктов, содержащих калий: бананы, бобовые, овощные супы.

«Фильтрующими свойствами обладают семена чиа, лен. Тоже можно позаваривать — будет хорошо кишечнику. Микрофлору могут поддерживать и кисломолочные продукты», — говорит Елена Герасимова.

По мнению диетолога, важно быть физически активным. Благоприятно скажутся на самочувствии прогулки, катание на коньках, умеренные нагрузки в спортзале. Если вы не занимаетесь спортом, то за день необходимо нахаживать не менее 10 тысяч шагов. Также не стоит забывать про нормированный восьмичасовой сон.