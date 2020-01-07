Пушков объяснил решение Меркель ехать в Москву на переговоры с Путиным

Москва, 7 января. Российский сенатор Алексей Пушков указал на тот факт, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву, а не отправится обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне в Кремле сообщили, что Меркель прибудет с официальным визитом в Москву 11 января и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны затронут главные темы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии и рост напряженности на Ближнем Востоке после убийства американскими вооруженными силами генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

По словам Пушкова, визит Меркель в Москву указывает на роль России в ближневосточном регионе.

«Показательно: в разгар предвоенного кризиса вокруг Ирана Меркель едет на переговоры к Путину, а не Трампу. Переговоры с Трампом лишены смысла — он лишь повторит свои заявления», — цитируют сенатора «Известия».

Сулеймани был убит 3 января вблизи международного аэропорта Багдада по личному распоряжению Трампа. МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны и заявил, что не допустит использования иракской территории для нападения на третьи государства. Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала.

МИД РФ раскритиковал действия США, предупредив об обострении ситуации на Ближнем Востоке. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон нарушил принципы международного права.

Трамп пригрозил Ирану ответной атакой, заявив, что американские войска взяли на прицел 52 иранских объекта.